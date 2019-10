BASTIEN, Dr Bruno



À Joliette, le 14 octobre 2019 s'est éteint le Dr Bruno Bastien, à l'âge de 78 ans. Il rejoint son fils Jean-Charles.Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Alan), Isabelle (Martin), Karine, et Benoit (Hélène), ses petits-enfants François, Gabriel, Jason, Simon, Etienne, Camille, Mélina, Léo, Estelle, Jérémy, Amy, Tommy, et Aly. Il manquera aussi à sa soeur Diane, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, H2M 1L9le samedi 2 novembre 2019 de 11h à 16h suivi par une célébration en salon.