BERNIER, Huguette (née Roy)



À Laval, le 20 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Huguette Roy, épouse de M. Luc Bernier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Karolyn Grove), Alain et Marie-France, ses petits-enfants Raphaëlle et Cédric, ses beaux-frères: Jacques Bernier (feu Claire Paquet), Jean Bernier (Ernelle Ruel), Marielle Théberge (Marcel Gélinas), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 1er novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h.Une messe sera célébrée le samedi 2 novembre à 10h à l'église Saint-Sylvain, 750, Saint-Sylvain, à Laval. La famille recevra les condoléances dès 9h30 en l'église même.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Cité de la Santé ou à la Société Alzheimer Laval seraient appréciés.