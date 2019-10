GENDRON (née Mousseau)

Marcella



Le 22 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Marcella Mousseau, épouse de feu M. Jacques Gendron.Elle laisse dans le deuil ses enfants June, Jacques Jr (Chantal), Suzanne (Normand), Sylvie (Denis), Gisèle (Guy), Linda (Percy) et Sylvain, ses quinze petits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 12h ainsi que de 13h à 17h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à Diabète Québec ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.