BOURASSA, Denis



À Montréal, le 20 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Denis Bourassa, débardeur retraité du Port de Montréal.Il laisse dans le deuil sa mère Mme Jacqueline Carrière, sa conjointe Mme Sylvie Boutin, ses enfants Josée, Steve et Dyna, ses petits-enfants Nathan, Mélisandre et Noah, sa soeur Jeannette et son frère Claude Bourassa, autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances auMONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 2 novembre à compter de 18 heures. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 20h30.Toutes marques de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose en plaques ou bien un don à la Fondation des maladies du coeur.