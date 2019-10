BLAIS, Marie-Anne



À Laval, le 8 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie-Anne Blais, fille de feu M. Lionel Blais et feu Mme Antoinette Gélinas et mère de feu Sébastien D'Abate.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Jose Manuel), ses petits-enfants Catherine (Pierre Bernard), Simon, Sophie (Jeyaseelan), Isabelle et Marc-André, ses arrière-petits-enfants Ethan et Kelly, sa jumelle Marie-Thérèse (Raymond Wayland), ses frères Émile (Francyne Rheault) et Emilien (Pierrette Auger), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 2 novembre 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h au salon même.