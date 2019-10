GUYOT, Gabrielle



Au Centre hospitalier Pierre-LeGardeur de Lachenaie, le 9 octobre 2019, est décédée à l'âge de 98 ans, Mme Gabrielle Guyot. Elle était l'épouse de feu M. Henri Poulin, la fille de feu Arthur Guyot et de feu Albertine LefebvreElle laisse dans le deuil son frère Jean-Louis, sa belle-soeur Thérèse (Duplantie) ainsi que de nombreux neveux et nièces, amies et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 2 novembre de 14h30 à 15h30 ende la Bienheureuse-Vierge-Marie445, rue Notre-DameRepentigny, QC J6A 2T3Les funérailles suivront à compter de 15h30.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier ainsi que celui du CHSLD Claude-David pour l'excellence des soins prodigués à Gabrielle.