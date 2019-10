Bisson, André



C'est avec une immense tristesse que la famille d'André Bisson annonce son décès, survenu le 19 octobre 2019.Il laisse dans le deuil sa conjointe Michelle Calvé, avec qui il a partagé plus de 30 ans de sa vie, son père Raymond (feu Aimée Leclair), ses soeurs Francine (Jonathan) et Diane (Robert), ses beaux-parents Lise et Émilien, son beau-frère Stéphane, sa belle-soeur Isabelle (Steve), ses neveux et nièces qu'il adorait, Justin, Alexandre, Mélissa, Jennifer, Kristopher, parents et amis ainsi que nombreux étudiants, collègues, partenaires industriels et d'affaires.André était Responsable du développement des affaires et des partenariats avec l'industrie à l'École de technologie supérieure (ÉTS) où il accompagnait les étudiants dans leur démarche vers une future carrière en génie. Philanthrope engagé, son Fonds éponyme institué en 2011 encourage l'excellence, la persévérance scolaire ainsi que l'avancement éducatif.Nous vous accueillerons le vendredi 1er novembre (de 10h30 à 12h, de 13h30 à 17h et de 18h30 à 21h) et le samedi 2 novembre (de 10h à 13h) afin d'offrir un dernier au revoir à André au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse, à Montréal. Une cérémonie se tiendra à la chapelle du salon le samedi 2 novembre à 13h. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure, dans l'intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds André-Bisson du Fonds de développement de l'ÉTS. Adresse du lien vers le formulaire de don. Des formulaires seront disponibles sur place.Consultez le registre à sa mémoire auwww.urgelbourgie.com / 514-735-2025