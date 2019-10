LÉGER, Françoise



Après avoir lutté contre un cancer, Françoise Léger est décédée, à l'âge de 61 ans, le 21 octobre 2019, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Normand Riendeau, sa mère Jeanne d'Arc Lamontagne, ses soeurs Francine (Vasco), Nicole (Jean-Paul) et Hélène (Michel), son frère Jean-Marc (Linda) ainsi que ses nièces Audrey, Miù (Russ) et Léna, ses neveux Jérôme, Philippe, Gabriel et de nombreux parents et amis.Des remerciements sont adressés à tout le personnel médical de l'hôpital Ste-Agathe des Monts et plus particulièrement aux Dr Guilbault et Dre Fouron.Son conjoint et la famille vous accueilleront le vendredi 1er novembre 2019 de 16h à 21h au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comLe service funéraire aura lieu le samedi 2 novembre à 14h à l'église de Sainte-Adèle (180, rue Lesage, Sainte-Adèle, Qc, J8B 2R4), Vous pourrez offrir vos condoléances à partir de 13h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d'en-Haut, dédié aux soins palliatifs.(www.fondationmedicale.com)