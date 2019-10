BOLDUC (née DESJARDINS)

Pierrette



À la Maison de soins palliatifs de Laval, le 17 octobre, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Pierrette Desjardins, épouse de Jean-Claude Bolduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Yvan), Denis et Martin (Eliane), ses petits-enfants Valérie, Simon, Julie, Gabrielle, Jérémie et Marc-Antoine, ses deux soeurs Lucie (Benoit) et Irène (François), sa belle-soeur Micheline (feu Richard), son beau-frère André (Françoise), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 2 novembre dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de soins Palliatifs de Laval serait grandement apprécié.