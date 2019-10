MONGEAU (née Desjarlais)

Pierrette



À Laval, le 21 octobre est décédée, à l'âge de 93 ans, madame Pierrette Desjarlais, épouse de feu monsieur Denis Mongeau.Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants Diane Dellow, Francine Blais (Claude), Richard (Lucie), Pierre (Michèle) et Louise (Bob), ses 9 petits-enfants Éric (Maude), Alexandre Olivier (Geneviève), Christine (Craig), Nicolas, Martin, Valérie (Nicolas), Audrey (Gabriel), Louis-Philippe (Audrey) et Dominique, ses 3 arrière-petits-enfants Nathan, Nolan et Olivia.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 3 novembre 2019 dès 9h. Une cérémonie y sera célébrée à 11h au Mausolée St-Martin.Au lieu de fleurs, des dons aux soins palliatifs du Centre d'hébergement Rose-de-Lima seraient grandement appréciés.