LAMER, Michel



À Montréal le 23 octobre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Michel Lamer, fils de Rita Raymond et feu Gaetan Lamer.Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants Karina (Kevin), Michel (Allison), Jeanne et ses trois petits-enfants Owen, Élodie et Emmett, ainsi que sa soeur Micheline, son frère Richard et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la résidence funéraireMacGILLIVRAY WHITE5610, RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉAL, QC H4A 1W5le dimanche 27 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Un service commémoratif aura lieu le lundi 28 octobre 2019 à 12h en chapelle, suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.