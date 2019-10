SAUVÉ, Rémi



Le 23 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Rémi Sauvé, fils de feu Victorin J.B. Sauvé et de feu Marie-Laure Charlebois.Il laisse dans le deuil ses enfants, France, Violaine, Rachel, Magella, Monique, Camil et leurs conjoints, ses petits-enfants, Érika, Carl, Charles, Alexandra et Chloé, ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, Claire, Clément, Hermance, Charles-Auguste, Denis, Maurice, Philippe et leurs conjoints, ainsi que de nombreux parents et amis. En plus de ses parents, il rejoint dans les cieux ses soeurs Agathe et Stella ainsi que ses frères André, Rodrigue et Claude.La famille recevra les condoléances le vendredi, 1er novembre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles seront célébrées le samedi, 2 novembre 2019, à 11h, en l'église de Saint-Télesphore (1421 route 340), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. Une période de condoléances précédera la cérémonie, dès 9h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroît.