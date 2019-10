TREMBLAY FLAMAND

Jocelyne



À Saint-Jérôme, le 18 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Jocelyne Tremblay, épouse de M. Réjean Flamand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislain, Pierre, Alain, Guy, Serge, Nathalie, ses 11 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 novembre de 14h à 17h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire, ce même samedi 2 novembre, à 17h au salon.