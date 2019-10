CARON-HÉBERT, Marie-Reine



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 22 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Reine Caron, de Ste-Martine, épouse de feu M. Jean-Marcel Hébert.Elle laisse dans le deuil ses filles Jacinthe (Georges), Carole (Yves) et Chantal (Alain), ses petites-filles Myriam (Simon), Maude (Simon) et Amélie ainsi que ses arrière-petites-filles Sarajann, Ève-Marie, Florence et Éléonore, ses belles-soeurs Madeleine Hébert (Paul-Étienne Bouchard), Raymonde Simon (feu J. Fernand Hébert) et Gilberte Caza (feu Jean-Paul Caron), ses neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que ses amis (es) si précieux(ses).La famille vous accueillera samedi le 2 novembre à compter de 9h, à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu, ce même jour, à 13h30, en l'église de Ste-Martine, suivies de l'inhumation au cimetière Mgr Allard de la même paroisse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.