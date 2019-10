RICARD, Réjean



À Montréal, le 22 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Réjean Ricard.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces Chantal et Roger Pouliot, Nathalie Caisse, sa belle-soeur Francine Ricard ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 1er novembre 2019 de 14h à 21h30.Les funérailles auront lieu le samedi 2 novembre 2019, à 10h, en l'église St-Paul-de-la-Croix, située au 10215 Georges-Baril à Montréal.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.