LEBEAU, née NOLIN, Pierrette



Demeurant à Carignan, le 15 octobre 2019, est décédée à l'âge de 73 ans, Mme Pierrette Nolin, épouse de feu Jean-Guy Lebeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Sylvie Landry), Sylvie, Josée (John Malko) et Stéphane, ses petits-enfants : Véronique, Patrick, Antoine, Arianne et Alex, ses frères et ses soeurs Lucienne, Normand, France, Louise, Mariette, feu Jacques, leurs conjoints(es), ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Direction funéraire :La famille recevra vos condoléances en l'église Très-Saint-Coeur-de-Marie de Chambly, le samedi 2 novembre 2019 à 10h suivi des funérailles à 11h.