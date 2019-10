LANDRY, Monique



Le 16 octobre, à l'âge de 65 ans est décédée Monique Landry, en Colombie-Britannique des suites d'un cancer. Elle rejoint ses parents René Landry, Gertrude Vigneault et sa soeur Madeleine.Elle laisse dans le deuil sa soeur Manon (Christian Gilbert), ses nièces Annie Rose et Marie et son ami de toujours Gerald Benskin.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave des Perron, Auteuil, Laval, le samedi 2 novembre de 11h à 15h. Une liturgie de la Parole suivra en salon et de là l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca ou formulaires au salon funéraire.