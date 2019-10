LEFRANÇOIS née ISABELLE Claire

LEFRANÇOIS née ISABELLE

À Laval, le 10 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Claire Isabelle, épouse de feu Léonard Lefrançois.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Irène), André (Marianne), feu Suzanne, Pierre (Chantal), ses petits-enfants : Guillaume, Julie, Simon, Caroline et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Philippe et Charles ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 2 novembre dès 13h; un hommage lui sera rendu à 16h.