VÉRONNEAU, Louis-Michel



Le 19 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Louis-Michel Véronneau, fils de feu Mme Judith Fontaine et de feu M. Louis-Gérard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Giovanna Pirrera, ses fils : feu Claude, Guy (Darlene) et Robin (France); ses petites-filles Claudie et Zoé; ses frères : Paul (Gaétane), Denis (Ginette) et Benoit (Marie); et ses soeurs : feu Hughette, Marie-Edith (feu Normand), ainsi que plusieurs nièces et neveux, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOST, QUÉBEC J0R 1T0le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 16h. Un hommage à sa vie aura lieu à 16h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à La Société canadienne du cancer seraient appréciés.La sépulture aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 13h, aussi au Complexe funéraire Magnus Poirier situé au 2480 boul. Curé Labelle, Prévost, Québec, J0R 1T0.