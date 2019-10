AUBIN, Bernard



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de M. Bernard Aubin survenu à Valleyfield le 20 octobre 2019 à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Suzanne et ses enfants, Francine (René), Denis (Joanne), Josée (Luigi) ainsi que ses petits-enfants, Natacha (Sam), Véronique, Gabriel et ses arrière-petits-enfants, Vanessa et Léa.La famille recevra les condoléances le mardi 29 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 30 octobre 2019 de 10h à 10h45 au salon funéraire:1640 BOUL. CÔTE-VERTUSAINT-LAURENT, H4L 2A2Les funérailles auront lieu à 11h à l'église Saint-Laurent (805 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, Québec, H4L 3X6).Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroît.