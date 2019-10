Acheter ou vendre une maison: les erreurs à éviter!

Dans le tourbillon de la vente ou de l’achat d’une maison, on tourne parfois les coins ronds... Pressé de conclure la transaction immobilière, on néglige quelquefois des étapes ou des tâches importantes. Voici des conseils pour prévenir certaines erreurs...

Bien choisir son courtier

Lorsque vous faites affaire avec un courtier, il est primordial d’engager le bon professionnel qui vous convient et qui saura répondre à vos besoins. «Les courtiers immobiliers ont accès à une banque de propriétés et à leurs caractéristiques, sans compter qu’ils connaissent leurs secteurs», explique Michel Paradis, avocat spécialisé en droit immobilier et en droit de la copropriété au sein du cabinet Joli-Cœur Lacasse. Ils peuvent diriger et limiter les visites aux maisons qui vous intéressent et qui correspondent à votre budget et à vos goûts.

Documents: lisez-les vraiment!

Ne pas bien lire tous les documents et formulaires rattachés à ces transactions est un bel exemple d’erreur... à éviter! Dans le cas de l’acheteur, il va devoir remplir l’offre d’achat. «Les gens se fient à leur courtier pour compléter ce document, mais ils auraient intérêt à le lire avant de le signer», propose M. Paradis. Se faire expliquer le contenu par son courtier représente un minimum. On s’engage alors dans la transaction en sachant à quoi s’en tenir. «Les courtiers sont des spécialistes de ce genre de documents qui sont rédigés par des organismes d’encadrement des transactions immobilières», dit-il. Ces professionnels sont en mesure de bien gérer et de bien expliquer tous les formulaires. Toutefois, quand on fait une transaction aussi importante que l’achat d’une propriété, on devrait prendre le temps de lire les documents qu’on s’apprête à signer...

Des frais à prévoir

Photo Pixabay

Sous-estimer les frais connexes à l’achat d’une maison pourrait vous jouer des tours sur le plan financier. On ne paie pas simplement le prix demandé pour une maison. Il faut prévoir un certain montant pour l’inspection, le notaire, les divers branchements, les travaux, le déménagement, l’achat de nouveaux meubles, etc. Faites-vous une liste, car elle peut être impressionnante, tout comme la facture... qui s’élève facilement à plusieurs milliers de dollars! On ne doit surtout pas négliger certaines étapes, comme l’inspection de la résidence. Cette tâche sera effectuée par un professionnel spécialisé, que ce soit un inspecteur en bâtiment ou un architecte. «À la suite de cette inspection, si les gens sont satisfaits, l’offre devient définitive et on va de l’avant avec la transaction», ajoute M. Paradis. Sinon, on demande au vendeur de faire les réparations nécessaires ou on renonce à l’offre d’achat.

Visitez aussi le quartier

Photo Pixabay

Lorsqu’on visite une maison, il faut aussi visiter le quartier! Il serait imprudent de minimiser l’impact du voisinage sur votre style de vie. Vous devez vous informer sur ce qui se passe autour de votre future propriété. Est-ce un coin tranquille? Êtes-vous à proximité des services? Une banlieue pleine d’enfants vous convient, ou non? Posez des questions à votre courtier, allez voir sur place en pleine semaine, les week-ends et le soir pour bien saisir l’ambiance qui règne dans le quartier. Vous dénichez la maison de vos rêves, mais si elle est située dans un environnement qui ne correspond pas du tout à vos goûts, vous ne serez pas heureux bien longtemps. Vous pourriez ainsi acheter un condo avec une superbe vue dégagée devant les fenêtres... «Mais il pourrait y avoir un terrain libre devant et une construction sera bientôt érigée», prévient M. Paradis. Votre beau panorama sera complètement obstrué et, par votre fenêtre, vous verrez plutôt votre nouveau voisin préparer son souper dans sa cuisine!

Une «belle» maison à vendre

Photo Pixabay

Vous vendez votre maison et vous voulez la montrer sur les réseaux sociaux: partagez des photos de bonne qualité! Une image vaut mille mots, vous devez rendre votre habitation attrayante. Des pièces sombres et surchargées ne sont pas très invitantes... Votre courtier saura vous aider, il possède les moyens professionnels pour mettre en valeur votre maison avec des images en haute résolution. De plus, il pourra vous conseiller d’aérer les pièces, d’avoir le bon éclairage, etc. Lors des visites, assurez-vous également de bien préparer votre résidence: faites un bon ménage, ouvrez les fenêtres, rangez les photos personnelles qui tapissent les murs et n’oubliez pas de nettoyer la litière du chat!