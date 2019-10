MÉNARD, André



À la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges de Hudson, le 23 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. André Ménard CPA, CGA, époux de Mme Claudette Faille, résidant de Beauharnois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Edith (Christian Deschamps) et Ghyslain (Nadia Barbeau) ainsi que ses petits-enfants: Philip, Gabriel et Ariane.Frère de feu Jean-Charles (feu Colombe Legault) et feu Denis (Hélène Demers), il laisse également dans le deuil ses frères, Jacques (Lise Viau) et Maurice (Rose-Marie Hébert), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le vendredi 1er novembre 2019 de 18h à 21h et le samedi 2 novembre 2019 de midi à 14h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le samedi 2 novembre 2019 à 14h30 en l'église St-Clément de Beauharnois.Il reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges de Hudson.