PAPIN COITEUX, Nicole



À Repentigny, le 21 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Nicole Papin, épouse de feu Robert Coiteux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Jean-François), Jacinthe (André) et Simon (Véronique), ses petits-enfants Laurence, Carl (Émilie), Ariane (Nathan), Camille (Simon), Julien (Claudine), Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants Alice, Oliver, Agathe, Léon, ses frères et soeurs Monique (Clément), Suzanne, Marie, Philippe, Émile et Marcel (Francine), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 1er novembre de 19h à 22h, ainsi que le samedi 2 novembre à partir de 9h et les funérailles suivront à 11h en l'église de La Purification (445, rue Notre-Dame, Repentigny).Au lieu de fleurs, un don pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière serait apprécié. www.effetpapillon.ca