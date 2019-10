Attention, chef!

Observez bien ces messieurs au bedon rond. La forme de certaines bédaines peut causer des surprises et si elle devient trop proéminente, on n’a plus le choix, il faut alors passer aux mesures sérieuses et adopter les bretelles parce que le pantalon ne tiendra plus sur le ventre.

Même si vous serrez la ceinture, à la taille, le pantalon glissera vers le bas et pourrait même tomber carrément jusqu’aux chevilles.

C’est exactement ce qui est arrivé au grand chef d’orchestre chinois Muhai Tang dimanche dernier, alors qu’il dirigeait rien de moins que l’ensemble philharmonique de la Scala de Milan.

Au célèbre Teatro Dal Verme, le chef était au cœur de l’action, dirigeant vigoureusement les musiciens avec sa baguette, mais c’est plutôt la braguette qui a lâché et son pantalon est carrément tombé.

Face à lui, les musiciens concentrés et surtout disciplinés n’ont jamais cessé de jouer cette pièce du programme Nuits de Chine.

Toutefois, il faut voir le visage de la jeune violoniste qui est devant lui et qui se retient pour ne pas rire lorsque l’incident se produit. Elle ne sait plus où regarder. C’est hilarant.

MÊME LES PLUS GRANDS

La scène est sur YouTube, mais malheureusement, on ne voit pas la réaction des spectateurs dans la salle ni le visage du chef qui réussit tout de même à relever et rattacher son pantalon sans pour autant perdre le rythme.

Muhai Tang, 70 ans, est un des plus grands chefs de la planète ayant dirigé les orchestres les plus réputés, mais côté vestimentaire, il lui manque quelques données ou, au moins, de bonnes bretelles.

