DAIGLE, Claire



À Lévis, le mardi 22 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 94 ans, Claire Daigle, épouse de feu Roger Roy.Elle laisse dans le deuil ses petites-filles Marie, Mélanie et Sabrina, ses beaux-fils Régis et Hubert, sa belle-fille Raymonde, sa nièce Suzanne, sa soeur Yvette, sa belle-soeur Monique, de même que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 31 octobre 2019 à 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.