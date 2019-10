DESJARDINS (née Gauvreau)

Pauline



De Saint-Janvier, le 19 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pauline Gauvreau, épouse de feu M. Jean-Paul Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Yves Thériault) et Isabelle (Claude Beaudoin), ses petits-enfants Francis, Stéphanie, Chloée et Olivier, ses soeurs Rolande et Claire, ses belles-soeurs Fernande, Claire et Jeanne D'Arc, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 4 novembre 2019 de 9h à 11h au salon de laLes funérailles auront lieu le lundi 4 novembre 2019 à 11h à l'église de Saint-Janvier.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence L'Artisan, à Saint-Eustache, pour les bons soins prodigués à Pauline.Des fleurs à Pauline ou des dons à l'Hôpital de St-Eustache seraient appréciés.