DUQUETTE, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Duquette, survenu le 22 octobre, à l'âge de 85 ans.Époux de Mme Léona Bourdages, père de Lise (Bernard), Francine (Michael), José (Kieran), feu Daniel (feu Mireille) et feu Raynald (Annie), il laisse également dans le deuil ses petits-enfants Laurence, Simon-François, Frédéric, Katrina, Carl, Brigitte, Patrick, Zachary, Chloé et Nathalie, ses soeurs Georgette et Violette, ses belles-soeurs, son beau-frère ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 3 novembre de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie religieuse à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne.