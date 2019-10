HUOT, Brigitte



À St-Jérôme, le 21 octobre 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée Mme Brigitte Huot, épouse de M. René Charron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses parents Alain Senior et Lise, ses filles Mélissa (Trevor) et Stéphanie (Raphaël), sa petite-fille Lyvia, son frère Alain Junior (Isabelle), ainsi que de nombreux autres parents et amisLa famille recevra vos condoléances au955 RUE GRIGNONSAINTE-ADÈLE, QC J8B 2R7le samedi 2 novembre 2019 de 13h à 16h. Une célébration de sa vie aura lieu ce jour même au salon à 15h30.