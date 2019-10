GIROUARD, Lise



À Montréal, le mardi 22 octobre 2019 est décédée, à l'âge de 84 ans, Lise Girouard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert, Stéphane (Marie-Chantal) et Frédéric (Stacy), ses petits-enfants Raquel, Anouck, Tristan, Thomas et Christophe ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 3 novembre 2019 de 10h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.