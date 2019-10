CHARRON, Madeleine



À Montréal, le 16 septembre 2019 est décédée Mme Madeleine Charron à l'âge de 98 ans, épouse de feu Marcel Moreau.Elle laisse dans le deuil ses trois filles et conjoints, petits-enfants et conjoints et arrière-petits-enfants, ainsi que d'autres personnes chères et beaucoup d'amis.Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son optimisme, patience, gentillesse et générosité.