Domination des Raptors à Chicago

Les Raptors de Toronto se sont facilement défaits des Bulls à Chicago, l’emportant 108 à 84 alors que Kyle Lowry disputait un 500e match dans l’uniforme de la Ville Reine, samedi soir.

Lowry, qui n’est devenu que le cinquième joueur à atteindre ce plateau avec les Raptors, a complété ce match spécial avec une performance de 11 points, sept rebonds et huit assistances. Le vétéran de 33 ans a aussi été le joueur le plus utilisé par l’entraîneur Nick Nurse (34 min 25 s).

Après un pointage serré en première demie, les Bulls ont été complètement largués lors du troisième quart, où ils ont été devancés 36 à 22 au niveau des points.

Le Camerounais Pascal Siakam n’a pas été aussi dominant que lors des deux dernières rencontres, mais il a tout de même mené les siens avec 19 points.

Le Québécois Chris Boucher a été limité à un peu plus de quatre minutes de jeu et a obtenu deux points et deux rebonds.

Après deux matchs à l’extérieur, les Raptors (2-1) retrouveront leur domicile lundi où ils recevront le Magic d’Orlando (1-1).