FERRY, Louise



À Blainville, le 8 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Louise "Loulou" Ferry.Elle laisse dans le deuil ses frères Robert, Pierre (Francine Leclair) et Ken (Louise Genest) ainsi que ses neveux et nièces Stéphane, Jean-François, Daniel, Nancy et David et de nombreux amis.Louise était retraitée de la compagnie Seagrams où elle a fait longue carrière.Louise a habité la Résidence Sunrise de Fontainebleau depuis les 6 dernières années et la famille tient à remercier de tout coeur Caroline, Tanya, Kamillia et leurs équipes extraordinaires qui ont si bien pris soins d'elle.Parents et amis sont invités à témoigner leur sympathie le vendredi 1er novembre de 13h00 à 16h00 à :STE-THÉRÈSE, 450-473-5934Un don peut être fait à sa mémoire à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.