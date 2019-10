NANTEL, Robert



À Saint-Jérôme, le 8 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Robert Nantel, époux de Mme Thérèse Léonard Nantel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Andrée (Robert), Alain (Nathalie) et Charles (Lucie), ses petits-enfants Catherine, Marie-Chantal, Jean-Philippe, Lisanne, Émilie et Jérémie, ses soeurs Pierrette, Aline, Denise, Marie-Paule, Élise et son frère Georges, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er novembre 2019 de 19h à 22h, ainsi que le samedi 2 novembre de 9h à 11h à la:Les funérailles seront célébrées à 11h en l'église de Saint-Sauveur, située au 205 rue Principale, Saint-Sauveur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.