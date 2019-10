DESLIPPE, Léon



De Le Gardeur, le 22 octobre 2019, à l'age de 77 ans, est décédé monsieur Léon Deslippe, époux de madame Lise Charette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Catherine) et Pascal (Denise), sa petite-fille Laurie, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.Un remerciement aux personnels du Centre de dialyse et aux infirmirières des soins palliatifs de l'hôpital PierreLe Gardeur.La famille vous accueillera le vendredi 1er novembre de 14h à 17h et de 19h à 20h30 ainsi que le samedi de 12h à 13h30 au complexe funéraire:Une cérémonie suivra à 14h en l'église de Saint-Paul-l'Ermite.