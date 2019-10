Hommage à Réjean Ducharme

Au fil du temps, le fameux manuscrit est tombé dans les oubliettes et s’est perdu. Ce n’est qu’en 2017 qu’il sera finalement publié avec 198 dessins en couleurs faits au crayon par Ducharme et accompagnés de courts textes.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. On a ensuite pensé à en faire un spectacle et pour concrétiser le projet, que l’on appellera Autour du Lactume, on a fait appel à la comédienne Markita Boies qui a pris plaisir par le passé à jouer du Ducharme, dont La fille de Christophe Colomb, ainsi qu’à Martin Faucher à la mise en scène pour ce projet spécial.

« Mais ce spectacle, c’est aussi un happening », précise-t-elle. « Beaucoup plus qu’une mise en lecture, ce spectacle a été créé pour amuser les spectateurs. » C’est que la comédienne est habitée par un côté très ludique. Ainsi, on la verra monter sur la table devant elle, pour interpréter des petits numéros dansés au son de la musique de l’époque pour ainsi donner vie aux mots de Ducharme, le tout dans une ambiance intimiste. « C’est aussi plein de poésie et on y retrouve un fil conducteur », ajoute-t-elle.