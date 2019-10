Incroyables citrouilles d’Halloween!

PROVIDENCE, Rhode Island | Lorsque l’on m’a proposé de visiter les citrouilles sculptées du Jack-O-lantern-Spectacular, au Roger Williams Park Zoo, jamais, mais alors là jamais, je n’aurais pu imaginer ce qui m’attendait !

À la noirceur, chaudement vêtue et caméra en main, me voilà intégrée à la longue file de visiteurs, dont certains attendent déjà depuis longtemps. J’apprends alors que certains soirs, il faut compter au moins deux heures pour atteindre le sentier des zones humides où sont exposées les citrouilles.

Photo Lise Giguère

Pendant l’attente, je me documente un peu. J’apprends donc que de 115 000 à 140 000 personnes se rendent chaque année pour admirer les 5000 citrouilles sculptées par des professionnels. En réalité, ces derniers doivent plutôt faire le travail en double et en sculpter 10 000, car la citrouille se dégrade au fil des jours. Enfin, je découvre que ce spectacle est une importante activité de financement pour le zoo Roger Williams Park. Les recettes servent à soutenir les efforts de protection des animaux, d’éducation environnementale et de conservation à la fois localement et dans le monde entier.

Photo Lise Giguère

Un pur émerveillement

Ce temps de lecture m’a permis d’attein­dre le sentier et d’observer mes premières citrouilles. Là, je reste sans voix !

Photo Lise Giguère

Devant mes yeux, ce ne sont pas de simples citrouilles qui apparaissent, mais de véritables tableaux sur lesquels je découvre des animaux, des héros de l’histoire américaine, ou des personnages de contes de fées, de légendes, des films de Stephen King, de Harry Potter, etc. Posées­­­ tout au long du sentier, ces œuvres d’art sont éclairées de l’intérieur par des lumières D.E.L., ce qui crée un univers magique rempli d’effets musicaux, de musique et d’ambiance mystérieuse.

Photo Lise Giguère

Certaines citrouilles sont tellement belles qu’on se dit que le dessin a dû être fait au laser ou au pochoir, mais non. Toutes les citrouilles sont conçues et sculptées à la main par les artistes de Passion for Pumpkins, une entreprise multimédia d’Oxford au Massachusetts, qui produit des spectacles dans tout le pays.

Photo Lise Giguère

Si vous êtes de ceux qui ont conservé leur cœur d’enfant, qui sculptent des citrouilles et qui font provision de bonbons pour accueillir les petits monstres, il vous faut absolument prendre la direction de Providence dans le Rhode Island pour assister à cette incroyable et festive exposition.

À SAVOIR