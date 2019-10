La fatigue se fait sentir chez l’Océanic

RIMOUSKI | En jouant presque tous les deux jours ces dernières semaines, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, dit sentir un peu de fatigue mentale se traduisant par un manque de concentration chez certains joueurs.

Avec 13 matchs en octobre, pratiquement 14 puisque la formation rimouskoise jouera les 31 octobre et 1er novembre dans les Maritimes, il est clair que c’est un mois très chargé pour la troupe de Serge Beausoleil. Ce dernier confirme qu’il y aura des changements à sa formation dimanche pour un deuxième match en moins de 48 heures face aux Cataractes de Shawinigan, mais cette fois à Rimouski. Vendredi, le pilote de l’Océanic a brassé ses cartes sur ses trios 2, 3 et 4 afin de tenter de créer une étincelle. « Il ne se passait rien avec certains gars. Il fallait tenter des choses. On peut penser qu’il y aura des changements chez les attaquants », a commenté l’entraîneur rejoint lors du voyage de retour de l’équipe vers Rimouski, samedi matin. L’équipe a préféré coucher à Shawinigan vendredi soir afin de donner une bonne nuit de repos aux joueurs.

« Lors des deux premières périodes, nous avons joué comme lors du match de mercredi à Rimouski, avec moins de conviction qu’à l’habitude. La troisième période a été beaucoup mieux. Ce fut quand même un match très serré où nous avons dirigé 80 tirs vers le filet adverse, dont près de 40 ont bété bloqué par leur gardien (Antoine Lafleur) qui a été très bon, tout comme Colten Ellis.

2e départ pour Raphaël Audet

La défaite de vendredi ne change pas les plans des entraîneurs, si bien que le gardien auxiliaire Raphaël Audet obtiendra un 2e départ cette saison après sa défaite du 5 octobre à Blainville-Boisbriand. « Raphaël a beaucoup progressé dans les entraînements. C’est un gardien combatif qui se doit de défier l’adversaire. J’ai noté une belle amélioration dans son jeu », a analysé Serge Beausoleil, qui sera de nouveau privé de son défenseur de 19 ans, Anthony D’Amours. « On ne veut précipiter dans son cas à ce stade-ci de la saison. Il est resté à Rimouski et il ne jouera assurément pas demain (dimanche ».

Serge Beausoleil a mentionné que sept ou huit joueurs traversent des disettes. On a notamment vu Cole Cormier et Jacob Kelly se retrouver sur le 4e trio avec Mikaël Martel, vendredi. L’Ontarien de 19 ans Kelly n’a pas marqué depuis son tour du chapeau lors du 2e match de la saison à Baie-Comeau.