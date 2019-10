La Ferme Guyon: moutons, papillons et frissons

Le moins qu’on puisse dire, c’est que la Ferme Guyon, à Chambly, est un attrait vraiment unique. On peut voir des animaux de ferme, admirer des papillons exotiques en vol ou entrer avec les enfants dans une grange hantée.

Et là, on ne parle pas du marché fermier avec ses nombreux produits du terroir, locaux et d’ailleurs au Québec. Sous le même toit se trouvent une fromagerie, une boulangerie et même une boutique avec des accessoires originaux comme des cabanes d’oiseaux multicolores.

Des lapins aux alpagas

La Ferme pédagogique abrite une grande variété de petits animaux. Les enfants aiment bien donner carottes et laitue aux lapins, puis les caresser. Ils ont aussi l’occasion de nourrir alpagas, moutons et chèvres avec de la moulée.

À leur tour, le microcochon Taz, l’âne Iris et le cheval miniature Calypso ne manquent pas d’attirer l’attention.

Photo courtoisie, Ferme Guyon

Morphos et petits perroquets

Dans une serre aux conditions tropicales virevoltent de 500 à 600 papillons, dont plusieurs morphos bleus. Une vingtaine d’espèces, dont plusieurs du Costa Rica, y cohabitent avec des pinsons de Java, des canaris et des petits perroquets.

Libre à vous d’en profiter pour acheter discrètement une trousse d’émergence comme cadeau de Noël. Les cocons de papillons peuvent être conservés au frigo quelques semaines, puis être déposés dans la petite cage en filet au moment voulu. Un papillon émerge de sa chrysalide de trois à six semaines plus tard.

S’il n’y a pas de cocons disponibles, il est possible d’en commander.

La Grange hantée 54

Ce week-end, la grange ancestrale devient le repaire de fantômes et de sorcières. Un gentil monstre remet des bonbons à la sortie. L’atmosphère est adaptée aux petits, soit à partir de l’âge de 4 ans.

Datant de 1860, la grange a sa propre histoire. D’abord située sur l’avenue Bourgogne à Chambly, elle a été reconstituée sur le site de la Ferme Guyon, lui donnant ainsi une seconde vie. Le bâtiment semblait donc prédestiné pour être habité par des êtres étranges à cette période-ci de l’année...

D’autres idées pour le week-end

CANTONS-DE-L’EST : L’Étang Burbank

Photo courtoisie, Corporation de développement de l’Étang Burbank

À Danville, un village-relais entre Victoriaville et Sherbrooke, ce plan d’eau est très fréquenté par les oies des neiges, les bernaches du Canada et diverses espèces de canards. Un sentier de 4 kilomètres avec passerelle et tours d’observation en fait le tour.

Le Festival des oiseaux migrateurs se poursuit tout le week-end. Accès gratuit.

