La maison de la semaine: cultiver le bonheur

Si le bonheur réside dans un amalgame de petits détails, cette maison de la rue du Semoir à Beauport, proposée par L’Équipe Sansoni, promet une vie heureuse à ses futurs propriétaires. Finition peaufinée, grande luminosité, planchers de bois franc étincelants, pièces communes ouvertes, pratiques et invitantes, chambres douillettes, sous-sol à la fois raffiné et divertissant... Tout y est!

En se rapprochant de notre maison de la semaine, croisant tous les commerces et équipements de loisir bordant la rue Clemenceau à Beauport, une multitude de possibilités éveillent notre esprit. Faire ses emplettes à pied, accéder à l’autoroute Félix-Leclerc en moins d’une minute, se rendre au cinéma, au restaurant, à la bibliothèque, à la piscine municipale, au champ de pratique de golf en quelques minutes à peine... Quelle belle qualité de vie règne ici! Quand on arrive devant la maison, sa personnalité bien à elle la distingue des autres propriétés bordant la rue du Semoir. Celle-ci se compose d’une foule de détails attrayants, notamment le design de son allée en asphalte et en interblocs, les moulures, volets et autres fioritures qui enjolivent la maison, la tourelle bordée d’une romantique galerie, etc. Difficile de ne pas entrer devant tant de beautés.

Prolonger le plaisir

En poussant la porte, d’autres qualités font de cette maison un milieu de vie qu’on ne souhaiterait plus quitter, même pour une soirée! À peine entré, on peut déjà admirer le salon et la salle à manger dont le plancher de bois étincelle sous les rayons du soleil très présents à toutes heures du jour. Le fauteuil placé près des fenêtres en baie de la tourelle nous interpelle, tout comme le canapé à trois places et la chaise berçante plongés dans la lumière. Lecture en après-midi, café devant la télé, soirée entre amis... on ne s’y lèverait plus!

La table de la salle à manger, placée sous le lustre suspendu au milieu d’une rosace, pourrait facilement s’agrandir jusqu’au salon, afin d’organiser un repas entre amis qui s’y prolongerait sûrement jusqu’à la fin de la veillée. Difficile de s’en aller lorsque l’ambiance et le confort sont assurés. On pourrait dire la même chose de la terrasse dans la cour!

La cuisine ouverte, entourée de multiples armoires, comblerait un cuisinier en herbe et collectionneur d’accessoires gourmands, car le rangement ne manque pas. Pour encore plus de convivialité, un îlot serait le bienvenu, bonifiant du même coup les surfaces de travail disponibles et prolongeant l’heure de l’apéro.

Oublier le temps

Un rez-de-chaussée sans corridor, voilà qui crée un espace qui respire! En effet, l’escalier menant au sous-sol est ouvert, réunissant autour de lui la chambre principale en façade et la chambre secondaire du côté de la cour, lesquelles profitent aussi du magnifique plancher de bois francs. Lorsque la porte se referme sur ces chambres douillettes à souhait, le temps semble s’arrêter en même temps. Entre les deux, une salle de bains remplie de douceur ferait oublier n’importe quel tracas, que ce soit sous le jet chaud de la douche indépendante, ou calé dans l’eau moussante de la baignoire-podium.

Sous-sol raffiné

À peine arrivé au sous-sol, on ressent déjà l’envie d’y passer des heures. Les moulures que revêt cette pièce, l’habillage de fenêtre recherché et le plancher de bois franc comme ceux du rez-de-chaussée font oublier qu’on se trouve au sous-sol. On se tient plutôt au milieu d’un très chic salon! La salle familiale accueille un cinéma maison avec projecteur et écran descendant du plafond, dont rêvent tous les cinéphiles.

La vedette de la spacieuse salle de bains est certainement sa grande douche en verre et en céramique. Quant à la salle de lavage adjacente, elle fera aimer le jour de la lessive aux prochains propriétaires, car tout y est: comptoir, rangement, évier, espace pour coudre, etc. Une autre pièce conviendrait parfaitement à l’aménagement d’une troisième chambre.