Le glamping: ou camping de luxe!

Oubliez le matelas humide par terre et les pieds froids le matin: le glamping vous permet de faire du camping luxueux et confortable en pleine nature!

Le glamping est un heureux mélange de glamour et de camping. Le concept provient du désir d’une certaine clientèle voulant vivre une expérience originale dans la nature, mais avec beaucoup de confort et de commodités, selon Guillaume Genest, copropriétaire de l’entreprise Dômes Charlevoix. On est loin de la tente rudimentaire plantée dans le sol avec des piquets! «On s’est inspiré des projets qui se font un peu partout dans le monde, en Europe, dans les Alpes notamment», dit-il. Cette forme d’hébergement est aussi très populaire dans les pays plus chauds. On peut alors se permettre d’avoir juste un bel aménagement sans se soucier de l’isolation ou du chauffage qui sont nécessaires ici pour affronter nos hivers rigoureux! En plus de profiter d’un lieu fonctionnel et esthétique, l’idée derrière le glamping est de vivre une expérience qui sort de l’ordinaire. «La nôtre consiste à dormir dans un dôme. C’est nouveau et attrayant», ajoute M. Genest.

Photo Courtoisie Maxime Valsan

Comme un igloo!

Faire du camping en forêt dans un énorme igloo moderne et luxueux, voilà ce que vous offre l’entreprise de M. Genest. «On trouvait que les dômes étaient une combinaison parfaite pour le climat québécois dans la région de Charlevoix», explique-t-il. En architecture, un dôme géodésique est une structure sphérique en treillis dont les barres suivent les grands cercles de la sphère. «La forme d’assemblage triangulaire, qui donne la demi-sphère, est reconnue comme étant ultra-résistante», soutient M. Genest. La grande fenestration de la toile permet d’avoir une vue spectaculaire sur le fleuve et la nature environnante. Chaque emplacement possède sa propre terrasse et un spa privé. À flanc de montagne, on a l’impression d’être perché dans les airs!

Photo Courtoisie Pascale Anctil

Du camping haut de gamme

Pour le design intérieur, l’entreprise a travaillé avec des architectes afin de maximiser l’aménagement et rentabiliser les 500 pieds carrés de chaque dôme. La chambre principale est située dans l’aire de vie, face à la fenestration. Une cuisine complètement aménagée vous permet de préparer vos repas en toute tranquillité. À part votre épicerie, vous n’avez rien à apporter! Au centre, on retrouve un cube principal comprenant la salle de bain et la douche. Sur le dessus de ce bloc, il y a une mezzanine qui accueille un deuxième grand lit. Une petite famille ou deux couples peuvent facilement et confortablement loger dans chacun des dômes. Le plancher de béton chauffant ainsi que le foyer au bois contribuent à votre confort. Meublé, chauffé, éclairé, l’endroit été pensé pour rendre votre expérience de glamping inoubliable...

Hébergement écoluxueux

Afin de laisser toute la place à votre expérience en nature, l’équipe de M. Genest offre un système de boîtier à clés. Vous n’avez pas besoin de patienter dans une file d’attente à la réception, comme dans un hôtel, avec les enfants fatigués qui chialent sans arrêt... Le service de Dômes Charlevoix est simple: en réservant en ligne via leur site Internet, vous avez accès à un code qui vous permettra d’ouvrir un boîtier sur place et de prendre les clés de votre dôme. «Les gens vivent directement leur aventure, mais ils peuvent toujours nous appeler en cas de besoin», signale M. Genest. Ce mode d'hébergement touristique écoluxueux en pleine nature associe le confort au respect de l'environnement. L’empreinte sur la forêt est diminuée, puisqu’au lieu d’avoir un grand bâtiment administratif pour accueillir les gens, il y a juste un petit cabanon pour prendre les clés.

Photo Courtoisie Maxime Valsan

Beau et bon!

La clientèle variée est composée d’amis, de couples, de jeunes familles, qui partagent tous le même point en commun: «Ce sont des épicuriens qui aiment ce qui est beau et bon et qui veulent vivre une nouvelle expérience», affirme M. Genest. Comme il s’agit de camping haut de gamme, ce sont des gens qui ont aussi un certain revenu : le coût de la location d’un dôme débute à 295$ par nuit. À la différence d’un hôtel, vous économisez sur les restos, puisque vous mangez sur place. Sans compter que vous pouvez relaxer dans le spa, boire un bon vin sur la terrasse ou faire une randonnée en montagne. Vous aurez ainsi l’impression de camper, mais de façon somptueuse!