Henri, un beau goldendoodle blanc âgé d’un an, est « le petit prince » de David Bernard et sa conjointe. Un chien d’amour, à coup sûr, et aimé de toute la famille !

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Ma fiancée, Anne-Marie, souhaitait avoir un chien dans la famille depuis un petit moment. Nous avions une amie qui travaillait à la SPA et nous sommes allés jeter un coup d’œil. Lorsqu’on a vu Henri là-bas, Anne-Marie et moi avons eu un coup de cœur. Le jour où Anne-Marie a visité la SPA, il venait de naître à peine quelques jours plus tôt. C’est le seul de sa portée qui s’est éloigné de sa mère pour aller la voir. C’est à ce moment qu’elle a su que c’était le nôtre. Lorsqu’elle a vu Henri là-bas, elle a eu un coup de cœur. Et moi aussi...

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

On trouvait que ça lui allait bien, un nom d’humain. Après tout, c’est un membre de notre famille. On essaie de ne pas trop l’humaniser, mais c’est carrément notre « fils-chien ».

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

C’est un bon chien ! Il faut croire qu’on a dû faire une demande à l’univers pour avoir le meilleur chien pour notre maison ! C’est notre petit prince. Il est doux, gentil, attachant et très intelligent. C’est le chien le plus aimant que j’ai vu en 42 ans. Il ressent beaucoup les énergies et s’adapte. Il respecte les gens plus froids en gardant ses distances, et s’amuse avec ceux qui veulent connecter avec lui. Il est très obéissant comme chien et attend toujours que je lui donne la permission avant de s’éloigner. On l’a surnommé notre chien « amour ». Tout le monde l’adore, surtout ma fille Eva qui a six ans. Une semaine sur deux, quand Eva est là, elle veut plus jouer avec Henri qu’avec nous !

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Henri adore les débarbouillettes. Le jour où on lui en a finalement donné une juste pour lui, il était fou de joie ! Depuis ce temps, il se promène avec sa débarbouillette dans la gueule à tout moment. On l’a même surnommée sa « barbouillette », car il semble qu’elle barbouille plutôt que débarbouiller maintenant...

5. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

C’est un petit voleur. Une de ses activités préférées est de voler les vêtements qui sortent du séchage pour les cacher.

6. Quelle est son activité préférée ?

Nous avons une forêt dans notre cour arrière. Henri adore se promener et courir dans le bois.

7. Quel est son endroit préféré ?

Quand on quitte, c’est la porte d’entrée. Il y reste des journées entières à attendre notre retour. Quand on est à la maison, c’est n’importe où on se trouve. C’est une vraie queue de veau.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Rien du tout. Nous étions bien renseignés sur la race et son tempérament. On savait où on s’en allait avant de prendre la décision. C’était une décision réfléchie.

À propos de David Bernard