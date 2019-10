Les accusations envers Éric Lapointe sont «moins graves que plus graves»

Pourquoi ces accusations de nature criminelle ont-elles été déposées en Cour municipale, et non pas en Cour criminelle?

Pour le criminaliste Walid Hijazi, dans les grandes villes comme Montréal, Longueuil, Laval ou même Québec, les cours municipales peuvent s’occuper de causes criminelles.

«Elles ne s’occupent pas juste de constats d’infraction, mais s’occupent de causes en vertu du Code criminel, en matière sommaire, c'est-à-dire lorsque le niveau de gravité est moins grave», explique-t-il en entrevue sur les ondes de LCN, samedi après-midi.

Chicanes entre voisins, cas de violence conjugale, conduite avec les facultés affaiblies, un petit voie de fait, vol à l’étalage : des procureurs spécialisés traitent de ces dossiers à la Cour municipale.

Par ailleurs, le criminaliste explique que les accusations édictées par voie sommaire le sont pour des crimes habituellement «moins graves».

«C’est une voie accélérée. Il n’y a pas d’enquête préliminaire, il n’y a pas de jury», précise le criminaliste.

«Moins graves que plus graves»

Dans le dossier d’Éric Lapointe, Me Hijazi soutient que les accusations sont «moins graves que plus graves», même si on en sait très peu actuellement sur les circonstances ayant mené aux accusations.

«En matière conjugale souvent la poussière retombe, le plaignant ou la plaignante retire [sa plainte] ou on règle par un ordre de garder la paix, on accuse plus, mais la personne signe un engagement. Il y a plein de dénouements possibles, il est beaucoup trop tôt pour prévoir la suite des événements.»

Le chanteur devra se présenter en cour la semaine prochaine pour une comparution, mais il n’aura pas à être présent pour enregistrer son plaidoyer.