Les Astros renversent la vapeur

Attendant impatiemment cette rentrée en Série mondiale depuis 1933, les 43 867 spectateurs n’ont pas vraiment festoyer dans les gradins. Les plus comiques déguisés en «Baby Shark» n’ont pu danser sous la musique enfantine comme ils l’auraient souhaité. Quoiqu’en milieu de septième manche, la foule a lâché son fou en entonnant le rituel des séries.

Le lanceur des Astros Zack Greinke n’a accordé qu’un seul point sur les sept coups sûrs des favoris de la foule à ses cinq manches et deux tiers de travail lors desquelles il a retiré six frappeurs sur des prises. Les cinq releveurs lui ayant succédé, dont le controversé Roberto Osuna, n’ont alloué que deux coups sûrs.

«Nous avons utilisé plusieurs de nos ressources, mais nous avions notre sort entre nos mains et il fallait jouer le tout pour le tout, a signalé le gérant des Astros AJ Hinch. L'ambiance est formidable à Washington et nos joueurs ont utilisé cette énergie à bon escient. Nous avons été opportunistes et nous allons revenir avec autant d'enthousiasme demain (ce soir).»