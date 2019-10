Les Bruins prennent leur revanche sur les Blues

On avait droit à une reprise de la dernière finale de la Coupe Stanley alors que les Blues de St. Louis étaient les visiteurs à Boston chez les Bruins. Si les Blues avaient triomphé la saison dernière en sept matchs pour remporter le premier championnat de leur histoire, ce sont les Bostonnais qui ont eu le dessus samedi par la marque de 3 à 0.

David Pastrnak a poursuivi sa bonne séquence en marquant le 11e but de sa campagne. Il devient ainsi le deuxième joueur de l’histoire des Bruins à trouver le fond du filet à autant de reprises lors des 10 premières rencontres d’une saison régulière. C’est le grand Phil Esposito qui détient ce record, lui qui en avait inscrit 14 sur cette période en 1973-1974.

Anders Bjork et Brandon Carlo (filet désert) ont été les autres buteurs des Bruins dans cette victoire par blanchissage. C’est d’ailleurs le gardien Tuukka Rask qui en a été crédité, le deuxième de sa saison, grâce à une performance de 26 arrêts. De son côté de la patinoire, Jordan Binnington a repoussé 21 des 23 rondelles à avoir été envoyées dans sa direction.

Trois buts en moins de quatre minutes propulsent les Flyers

À Philadelphie, les Flyers ont inscrit pas moins de trois buts en moins de quatre minutes, lors de la troisième période, battant ainsi les Blue Jackets de Columbus au compte de 7 à 4.

Avant ces réussites, l’équipe de l’entraîneur-chef Alain Vigneault tirait de l’arrière 4 à 2. Les auteurs de ses trois buts rapides ont été Shayne Gostisbehere, James van Riemsdyk et Kevin Hayes. Le deuxième avait d’ailleurs déjà touché la cible un peu plus tôt dans cette partie. Jakub Voracek, Michael Raffl et Travis Konecny (filet désert) ont également amassé des buts pour l’équipe de la Pennsylvanie.

À l’exception de Raffl et Konecny, l’ensemble des autres marqueurs des Flyers ont également fourni au moins une mention d’aide.

Chez les «Jackets», Boone Jenner (deux fois), Pierre-Luc Dubois et Josh Anderson ont fait bouger les cordages.

Devant les cages, Brian Elliot a effectué 22 arrêts dans la victoire, alors que Joonas Korpisalo a repoussé 39 tirs dans la défaite.

Josi et les Predators l’emportent de justesse

À Tampa Bay, les Predators de Nashville ont infligé un revers de 3 à 2 au Lightning grâce au but de Ryan Ellis en période de prolongation.

Le gardien des «Bolts» Curtis McElhinney se dirigeait vers sa première victoire dans son nouvel uniforme, mais Roman Josi a égalé la marque avec cinq minutes à faire à la rencontre.

Calle Jarnkrok a inscrit les «Preds» au pointage en première période, aidé notamment de Josi, qui a conclu la rencontre avec une récolte de trois points. Juuse Saros a stoppé 28 rondelles dans la victoire. McElhinney, lui, a cédé trois fois sur 40 lancers.

Steven Stamkos et Tyler Johnson se sont chargés de l’attaque de Tampa Bay en inscrivant les buts du Lightning.