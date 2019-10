Les Saguenéens s’éclatent contre les Voltigeurs

Les Saguenéens de Chicoutimi ont varlopé les Voltigeurs de Drummondville au compte de 7 à 1, samedi, au Centre Georges-Vézina.

Le capitaine des vainqueurs, Rafaël Harvey-Pinard a été le maître d’œuvre de ce massacre, lui qui a amassé un but et trois mentions d’aide. L’espoir du Canadien de Montréal compte maintenant 15 points en 14 parties cette saison.

Samuel Houde et Félix-Antoine Marcotty n’ont pas été en reste, eux qui ont déjoué deux fois chacun le gardien Olivier Drouin. Ce dernier a joué l’ensemble du match et fait face à 33 tirs. Il a également été battu par Vladislav Kotkov et Thomas Belgarde.

À l’autre bout de la patinoire, Alexis Shank a repoussé 19 des 20 rondelles envoyées dans sa direction, ne cédant que sur un lancer de Dawson Mercer.

Six victoires de suite pour les Wildcats

À Moncton, Jordan Spence a amassé deux points, dont le but gagnant et les Wildcats ont signé une victoire de 4 à 2 sur les Tigres de Victoriaville.

Il s’agit d’un sixième gain consécutif pour l’équipe du Nouveau-Brunswick, tandis que l’équipe du Centre-du-Québec a perdu un quatrième duel de suite.

La réussite de Spence, sa première de la saison, est venue dans les premiers instants de la troisième période et les Tigres n’ont jamais été en mesure de fournir une réplique. Le défenseur de 18 ans a également fourni une passe sur le but de Mark Rumsey.

Jeremy McKenna et Jakob Pelletier (filet désert) ont été les autres marqueurs des gagnants, alors que Félix Paré et Vincent Sévigny ont assuré la réplique des perdants.