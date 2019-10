L’état des forces dans un Parlement éclaté

L’élection fédérale est maintenant derrière nous. La poussière retombe tranquillement. Les Canadiens se réveillent aujourd’hui avec un gouvernement minoritaire, donc, par nature, précaire. Tous les chefs ont d’énormes défis et écueils devant eux. Aperçu des mois à venir.

Le chef conservateur Andrew Scheer se réveille en ce lendemain d’élections plus affaibli que jamais. Son leadership est attaqué de toutes parts. Certains prêchent la patience, d’autres sont déjà arrivés à la conclusion que M. Scheer n’est pas l’homme de la situation.

M. Scheer plaide que sous sa houlette, le Parti conservateur a augmenté sa députation d’une vingtaine de sièges, et qu’il a obtenu plus de votes que Justin Trudeau en nombre absolu. Mais obtenir des scores quasi staliniens en Alberta n’est pas tout à fait un signe de bonne santé politique. On peut même en conclure que M. Scheer a été incapable d’agrandir sa chapelle, prêchant obstinément à des convertis.