Martine et le Joker

Elle aurait plus parlé d’indépendance­­­.

Parce que madame Ouellet­­­ sait ce qu’il faut faire, oh oui !

Dans la catégorie « Je ne me prends pas pour un Seven-Up flat », Martine Ouellet remporte la médaille d’or.

Jouer à la belle-mère quand tu as une feuille de route bien remplie est une chose.

Mais faire la leçon quand tu as passé la saison à swinguer dans le vide ? Quand le seul but que tu as réussi à compter était dans ton propre filet ?

Ça prend un ego en béton. Ou un manque total de lucidité. Quand tu traînes un tel passé, il me semble que tu te gardes une petite gêne.