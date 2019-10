Mort avant d’avoir trouvé de l’aide

Un jeune homme de 23 ans qui tentait de sauver sa vie a finalement succombé à ses blessures dans une petite ruelle de Montréal-Nord après une cavale de 600 mètres avec au moins une balle dans le corps.

La journée de jeudi a été chargée d’émotions pour les résidents d’un secteur plutôt familial de cet arrondissement.

D’abord, vers 16 h 30, des coups de feu ont été entendus par des résidents à proximité du Dépanneur Pierre, situé sur la rue du même nom, à l’angle de l’avenue Matte.

Puis, cinq heures plus tard, au même endroit, quatre individus se sont fait tirer dessus par au moins une personne.

Deux victimes se sont réfugiées dans le dépanneur, une autre dans un local communautaire situé à deux pas, alors que la troisième s’est aventurée plus loin.

Pas pu trouver refuge

Abderrahmane Hadj-Ahmed, 23 ans, blessé par balle et saignant abondamment, a pris la fuite dans les rues. Tout indique qu’il tentait de se réfugier au domicile de son ami, lui aussi atteint par balle. Photo Courtoisie La résidence est située à environ 600 mètres du dépanneur.

Il n’a toutefois pas eu le temps de s’y rendre puisqu’il s’est affaissé dans la petite ruelle située tout juste derrière, où il a succombé à ses blessures.

C’est un passant qui a fait la découverte peu de temps après.

Son décès a été constaté sur les lieux. Ses trois copains, âgés de 17, 26 et 42 ans, ont été transportés à l’hôpital afin d’être traités pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Les quatre victimes de cet événement sont connues des milieux policiers.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont été envoyés sur les lieux afin de comprendre ce qui s’est produit.

Des images de caméra de sécurité ont été saisies et seront visionnées attentivement. Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

Alors qu’ils érigeaient le périmètre de sécurité près des endroits importants dans l’enquête, les policiers ont découvert un important impact de balle sur le capot d’une Toyota Venza stationnée devant l’immeuble à logements où au moins une des victimes toujours en vie réside. C’est également tout près de cet endroit que le corps du jeune homme a été trouvé.

La police de Montréal n’est toutefois pas encore en mesure d’établir un lien, ni entre ce véhicule et le meurtre, ni entre les coups de feu de l’après-midi et l’événement sanglant.

Trop bouleversés

Les parents du jeune homme de 23 ans étaient bouleversés vendredi.

Des dizaines de femmes de la communauté maghrébine de Montréal affluaient dans le petit appartement du boulevard Langelier. Lors de la visite du Journal vendredi, les parents de la jeune victime n’ont pas souhaité faire de commentaires.

– Avec la collaboration de Maxime Deland, Agence QMI

La police rassure les citoyens du secteur

Un plan d’intervention a été déployé pour rassurer la population, dit l’inspecteur Miguël Alston, du SPVM. La police va faire du porte-à-porte et renforcer sa présence sur le territoire avec des agents en voiture, à pied et à cheval. Cet été, le poste de quartier 39 était déjà intervenu afin de raréfier la criminalité. En juin, ses policiers ont arrêté 13 individus et procédé à trois perquisitions. Selon le chef du poste, ces actions ont porté leurs fruits.

– Jonathan Tremblay