Paroles autochtones

Photo courtoisie Archives de la Ville de Montréal, AVM, VM94-EX111-001

Les représentants du Conseil national tiennent d’autant plus à conserver leur autonomie en ce qui concerne le contenu du pavillon. Les textes qu’ils préparent abordent les questions d’aliénation, d’assimilation, de revendications territoriales, bref, une autre vision de l’histoire du Canada. Le pavillon provoque une controverse lors de l’Expo, car c’est pour la plupart des visiteurs un premier contact avec un réel point de vue autochtone sur les relations entre les Blancs et les Amérindiens, loin des folklores touristiques et des clichés habituels. Les propos présentés dans le pavillon viennent bousculer tout ce qu’ils croient connaître sur l’histoire de leur pays et sur la condition des Premières Nations. Beaucoup de visiteurs font demi-tour et sortent du pavillon. La reine Elizabeth, elle, visite le pavillon en entier, sans émettre de commentaires. Quant aux représentants des nations autochtones, il semble qu’ils aient bien accueilli le changement de ton occasionné par l’exposition.