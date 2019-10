Quand les Irakiens regrettent Saddam Hussein...

Dans les faits, la politique irakienne est très probablement largement influencée par les États-Unis. L’ambassade américaine en Irak est la plus grande ambassade des États-Unis dans le monde. Cette ambassade a une importance démesurée par rapport à la taille de l’Irak, qui n’est que le 34 e pays au monde en termes de richesses et le 36 e en termes de population. De plus, les États-Unis possèdent 12 bases militaires conjointes en Irak. L’influence des États-Unis en Irak ressemble à celle qu’ils avaient au Japon dans les années 1950.

La population irakienne est furieuse contre la corruption. La corruption est pire qu’au temps de Saddam Hussein. World Transparency classe le pays au 13 e rang des pays les plus corrompus. L’Irak est le 4 e plus grand producteur de pétrole au monde, mais la manne pétrolière profite surtout à une petite minorité de privilégiés.

L’accessibilité relativement récente aux médias via internet, les nouveaux espaces d’échange créés par les médias sociaux, les flux massifs d’immigrants dans les pays démocratiques contribuent tous à éveiller la conscience des populations des pays en voie de développement à l’égard de la corruption et des abus de pouvoir. La corruption existe aussi dans les pays démocratiques, mais elle est bien moins importante que dans la plupart des autres pays. Aussi, quand les conditions de vie se détériorent, comme c’est présentement le cas en Irak, les gens trouvent de plus en plus insupportable qu’une petite minorité s’enrichisse grâce à la corruption.